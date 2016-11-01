تنظيم الدولة يحتجز مئات العائلات في المدارس والمراكز الحكومية في الموصل

نينوى- الأناضول- أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، أن تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” بدأ باحتجاز مئات العائلات بالمدارس والمراكز الحكومية في الجانب الايسر من مدينة الموصل (شرق نهر دجلة) مع اقتراب قوات جهاز مكافحة الارهاب من المدينة.

وقال العميد في قيادة العمليات المشتركة (تابعة لوزارة الدفاع) نبراس المكوكي، نقلاً عن مصادره الأمنية داخل الموصل، في تصريح خص به “الأناضول”، إن “تنظيم داعش الإرهابي قام بإجبار أهالي مناطق الخضراء والقدس والسماح والكرامة في الساحل الايسر من الموصل على التجمع داخل المدارس وتوعد كل من يخالف أوامره بالقتل”.

وأشار إلى أن “التنظيم يحاول اتخاذ المدنيين دروعا بشرية له في التصدي للعمليات المسلحة الجارية ضده فضلا عن الاستفادة من أسطح المنازل العالية في تنفيذ عمليات القنص وتفخيخ العديد من المنازل السكنية والعجلات المدنية وتفجيرها على القوات المهاجمة لإعاقة تقدمها”.

وتابع المكوكي، أن داعش يحاول إجبار شباب الموصل على الانخراط ضمن صفوفه من أجل التصدي لقوات التحرير، مشيرا إلى أن التنظيم يمتلك السلاح داخل الموصل إلا أنه يعاني من نقص المقاتلين.

وبشأن الاوضاع الانسانية في الموصل قال المكوكي، ان “المعلومات الواردة تؤكد أن التيار الكهربائي انقطع عن اغلب أحياء المدينة منذ يومين والماء غير متوفر بنحو منتظم والمشافي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الصحية والأدوية”.

هذا وقد دخلت معركة تحرير الموصل يومها السادس عشر بعد ان أعلن القائد العام للقوات المسلحة فجر الاثنين 17 تشرين الأول/ اكتوبر الماضي ساعة الصفر لتحرير الموصل بمشاركة عسكرية واسعة وتنسيق مع التحالف الدولي الذي تقوده أمريكا.