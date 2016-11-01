روسيا: محادثات السلام السورية أرجئت لأجل غير مسمى

موسكو- رويترز- قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الثلاثاء إن فشل الغرب في كبح جماح الإسلاميين المتشددين في سوريا تسبب في إرجاء استئناف محادثات السلام لأجل غير مسمى.

وفي تصريحات بثها التلفزيون الروسي قال شويغو إن مقاتلي المعارضة الذين تدعمهم الحكومات الغربية كانوا يهاجمون المدنيين في مدينة حلب السورية على الرغم من تعليق الضربات الجوية الروسية.

وأضاف “نتيجة لذلك فإن احتمالات بدء عملية التفاوض وعودة الهدوء للحياة في سوريا أرجئت لأجل غير مسمى”.