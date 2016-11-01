الرئيس الإيطالي يستهل زيارة لفلسطين بالصلاة في كنيسة المهد

رام الله- الأناضول- زار الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، الثلاثاء، كنيسة المهد في بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، وأدى الصلاة فيها، وذلك في مستهل زيارة إلى فلسطين.

واستقبل الرئيس الإيطالي في الكنيسة، التي تعد أقدس موقع مسيحي في العالم، وزيرة السياحة والآثار، رولا معايعة، ومحافظ بيت لحم، جبرين البكري، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون المسيحية زياد البندك، ورئيسة بلدية بيت لحم فيرا بابون، وعدد من رجال الدين.

وحسب مراسل الأناضول، أجرى ماتاريلا جولة في الكنيسة، وأدى الصلاة فيها.

ووصل ماتاريلا بيت لحم قادما من مدينة القدس المحتلة، وعلى جدول أعماله زيارة “مؤسسة بولس السادس″ في المدينة، ولقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم، وزيارة “قصر هشام بن عبد الملك” الأثري في مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية اليوم قبل عودته للقدس مرة أخرى.

وبيت لحم مدينة تاريخية تقع جنوبي الضفة، وتكتسب قدسيتها من احتوائها على كنيسة المهد التي يعتقد المسيحيون أن المسيح ولد في الموقع الذي قامت عليه.