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بابا الفاتيكان يصل إلى استاد مدينة مالمو في السويد ليترأس قداسا

Nov 01, 2016

pope

استوكهولم - د ب أ – لاقى بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، استقبالاً حاراً لدى وصوله إلى ملعب لكرة القدم في مدينة مالمو جنوبي السويد ليترأس قداسا.

ولوح البابا وهو يسير بعربة جولف للحشود ، كما توقف بين الحين والآخر لمباركة أطفال وأشخاص يجلسون على مقاعد متحركة . ورافق البابا أسقف استوكهولم الكاثوليكي أندرس أربورليوس .

يذكر أن البابا فرنسيس هو ثاني بابا للفاتيكان يزور السويد ذات الأغلبية اللوثرية . وكان البابا الراحل القديس يوحنا بولس الثاني قد زار الدولة في عام 1989 .

وصل البابا فرنسيس إلى السويد الاثنين للمشاركة في مراسم مشتركة لإحياء ذكرى مرور 500 عام على بداية الإصلاح البروتستانتي .

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