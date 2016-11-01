بابا الفاتيكان يصل إلى استاد مدينة مالمو في السويد ليترأس قداسا

استوكهولم - د ب أ – لاقى بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، استقبالاً حاراً لدى وصوله إلى ملعب لكرة القدم في مدينة مالمو جنوبي السويد ليترأس قداسا.

ولوح البابا وهو يسير بعربة جولف للحشود ، كما توقف بين الحين والآخر لمباركة أطفال وأشخاص يجلسون على مقاعد متحركة . ورافق البابا أسقف استوكهولم الكاثوليكي أندرس أربورليوس .

يذكر أن البابا فرنسيس هو ثاني بابا للفاتيكان يزور السويد ذات الأغلبية اللوثرية . وكان البابا الراحل القديس يوحنا بولس الثاني قد زار الدولة في عام 1989 .

وصل البابا فرنسيس إلى السويد الاثنين للمشاركة في مراسم مشتركة لإحياء ذكرى مرور 500 عام على بداية الإصلاح البروتستانتي .