النائب العام المساعد الإيطالي يبحث في القاهرة تطورات ملف ريجيني

القاهرة - د ب أ - وصل إلى القاهرة الثلاثاء النائب العام المساعد الإيطالي، قادماً على رأس وفد بطائرة خاصة من روما في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام يبحث خلالها آخر تطورات ملف الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذى لقي حتفه أوائل العام الحالي .

وقالت مصادر إن النائب العام المساعد الإيطالي سيلتقي خلال زيارته لمصر، مع عدد من كبار المسؤولين الأمنيين والقضائيين من بينهم النائب العام المستشار” نبيل صادق” لبحث آخر تطورات التحقيقات في ملف ريجيني.

وكان عُثر على جثة الباحث الإيطالي ريجيني ملقاة على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي في شباط/ فبراير الماضي .