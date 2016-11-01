مصادر سورية: الأمم المتحدة تجلي موظفيها الأجانب من حلب

دمشق- د ب أ – أجلت الأمم المتحدة موظفيها الاجانب من مدينة حلب بعد تعرض الفندق الذي يقيمون فيه لقصف مدفعي .

وقالت مصادر خاصة في محافظة حلب الثلاثاء، إن فندق شهباء حلب والذي يقيم فيه موظفو الأمم المتحدة في حلب تعرض لقصف بالدبابات دون وقوع إصابات بينهم .

وأكدت المصادر ، التي طلبت عدم ذكر أسمها ، أن ” الأمم المتحدة اتخذت على الفور قرارات بنقل موظفيها الأجانب من حلب إلى دمشق بشكل مؤقت في حين أبقت على الموظفين المحليين ” .

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية، أن مسلحي المعارضة الذين يسيطرون على حي بستان القصر أطلقوا ثلاث قذائف دبابات على مبنى الفندق الواقع في الجهة الغربية من المدينة الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية حيث أصابت واحدة منها الطوابق 15 و 16 و 17 من الفندق ، بينما سقطت قذيفتان على مبنى سكني أمام الفندق .

وأكدت المصادر أن القصف لم يتسبب بوقوع إصابات بين موظفي الأمم المتحدة أو نزلاء الفندق.

وتشغل الأمم المتحدة سبعة طوابق من مبنى فندق شهباء حلب، ثلاثة منها للمكاتب وأربعة لإقامة موظفيها.