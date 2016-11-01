مقتل شرطي مصري في ثاني تفجير بقوة مترجلة بسيناء خلال ساعات

القاهرة - الأناضول – قتل عنصر شرطة، صباح الثلاثاء، إثر ثاني تفجير تشهده قوة مترجلة بإحدى مناطق سيناء شمال شرقي مصر خلال أقل من 24 ساعة، وفق مصدر أمني.

وأوضح المصدر، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له بالتصريح، أن “مجند شرطة يدعي نسيم مشاري سعيد، 21عاماً، استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون في قوة شرطية مترجلة كانت تقوم بعملية تمشيطية بمنطقة بئر لحفن جنوب مدينة العريش(شمال شرق مصر)” .

وتم نقل الجثمان لمستشفى العريش العسكري، بحسب المصدر ذاته. يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة، على مقتل مجند وإصابة ضابط إثر تفجير عبوة ناسفة بقوة مترجلة عند العلامة 52 بمنطقة بئر معين وسط سيناء، على الحدود المصرية الإسرائيلية أثناء عملية تمشيطية أيضاً، وفق المصدر ذاته. ‏ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادثين، ولم يصدر تعقيب من وزارة الداخلية أو الجيش المصري، حتى الساعة 9:25 ت .غ.

في سياق مختلف، أعلن الجيش المصري، في بيان اليوم، أن “عناصر إنفاذ القانون(من الجيش والشرطة) بنطاق الجيش الثاني الميداني (شمال شرق مصر) تمكنت من إحباط مخطط لإستهداف إحدى نقاط الإرتكاز الأمني بشمال سيناء بإستخدام سيارة مفخخة محملة بكمية كبيرة من العبوات الناسفة شديدة الإنفجار”.

وأوضح بيان الجيش، إن ” قوات إنفاذ القانون جهودها لملاحقة العناصر الإرهابية وبسط سيطرتها الأمنية الكاملة بمناطق شمال ووسط سيناء”، دون إشارة لوقوع قتلى ومصابين.

وفي محافظة سيناء، تنشط عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس″، والذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، وغير اسمه لاحقاً إلى “ولاية سيناء”.

وتتعرض من وقت لآخر مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات في عدة محافظات مصرية، ولا سيما شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.