قوات إسرائيلية تداهم منزل فلسطيني بعد ساعات من استشهاده

رام الله – د ب أ – داهمت قوات إسرائيلية فجر الثلاثاء، منزل فلسطيني استشهد الليلة الماضية بنيران قوات الأمن الإسرائيلية بزعم إطلاقه النار على جنود إسرائيليين.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن القوات داهمت المنزل ببلدة قباطية جنوب جنبين واعتقلت شقيق منفذ الاعتداء.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية أن القوات داهمت منازل ذوي الشهيد وأقربائه وبيت العزاء المقام له. واندلعت مواجهات في البلدة، ما أدى الى إصابة العشرات بحالات الاختناق.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن القوات صادرت تصاريح العمل التي كانت بحوزة أفراد العائلة، وأخذت قياسات المنزل تمهيداً لهدمه.

وكان موقع إلكتروني محلي ذكر أن قوة من جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني قامت عصر أمس، بمداهمة منزل منفذ الاعتداء قبل ساعات من الاعتداء وصادرت منه سلاحاً رشاشاً من طراز كلاشتيكوف وذخيرة.

ورجح أن تكون هذه المداهمة قد جاءت بعد ورود معلومات مسبقة عن نيته ارتكاب العملية.