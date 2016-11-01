إسرائيل تحتج على طلب فلسطين الإنضمام إلى الإنتربول

القدس - الأناضول – احتجت إسرائيل على طلب فلسطين الإنضمام إلى منظمة الشرطة الجنائية الدولية الـ”إنتربول”.

وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، إن “هذه الشرطة هي منظمة هامة تساعد الاعضاء فيها على محاربة الإجرام والدفاع عن النظام العام ويجب عدم تسييسها”.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) أن أردان “بحث محاولة الفلسطينيين الانضمام إلى الإنتربول” خلال زيارته الحالية إلى روسيا.

ولفتت إلى أن أردان التقى في موسكو مع نظيره الروسي ومسؤولين كبار في وزارة الداخلية الروسية وقائد شرطة موسكو.

وفي يوليو/تموز الماضي، تقدمت فلسطين بطلب إنضمام إلى الـ”إنتربول”.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية آنذاك إن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وقع الطلب بصفته وزيراً للداخلية.

وأضافت” أكدت دولة فلسطين خلال الطلب المقدم التزامها بالقانون الدولي وبلوائح وقوانين الانتربول كافة”.

وحال إنضمامها إلى الـ”إنتربول” فإنه سيمكن لدولة فلسطين المطالبة بإلقاء القبض على الفارين المتهمين بقضايا جنائية.

وبعد حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة نهاية العام 2012 انضمت إلى العشرات من المنظمات والمعاهدات الدولية أبرزها المحكمة الجنائية الدولية.