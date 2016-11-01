سليمان الأسد يتسبب بعصيان في سجن مدينة طرطوس السورية

اسطنبول - د ب أ – يشهد سجن محافظة طرطوس على الساحل السوري، حالة عصيان منذ ظهر الاثنين بعد نقل عدد من مرافقي سليمان الأسد الى زنازين انفرادية.

وقالت مصادر في المعارضة السورية الثلاثاء ، نقلاً عن أشخاص داخل السجن ، إن العصيان “وقع بعد قيام سليمان هلال الأسد ابن عم رئيس النظام السوري بشار الأسد، باحتجاز عدد من عناصر الشرطة في إحدى زنازين السجن احتجاجاً على نقل عدد من مرافقيه وعددهم 20 عنصراً من حراسه الشخصيين و المسجونين معه إلى زنازين انفرادية”.

ويقبع سليمان الأسد منذ 10 آب / أغسطس 2015 في سجن طرطوس بعد قيامه بقتل ضابط في جيش النظام وهو العقيد حسان الشيخ عند دوار الأزهري في مدينة اللاذقية إثر خلاف مروري، ما أثار توتراً واحتقاناً في صفوف الكثير من العلويين الموالين للنظام في المدينة.

وكانت سلطات النظام السوري أعلنت في آب / أغسطس 2015 اعتقال سليمان الأسد وتقديمه للجهات المعنية، لاستكمال الإجراءات القضائية لمحاسبة المسؤول عن جريمة قتل العقيد الشيخ دون أن تذكر أي تفاصيل أخرى.