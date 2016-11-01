إسرائيل تخطط لربط “حائط البراق” بقطار سريع يصل من تل ابيب

القدس - الأناضول – تنوي إسرائيل ربط حائط البراق، الملاصق للمسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، بخط قطار سريع يصل من مدينة تل أبيب.

وحتى الآن اقتصر خط القطار السريع على ربط مدينة تل ابيب بالقدس الغربية، ولكن وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوعز بتمديده إلى حائط البراق الذي يسميه اليهود “حائط المبكى”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، الثلاثاء، إن كاتس أوعز بتمديد خط القطار السريع ليصل إلى حائط البراق.

ويقع حائط البراق في القدس الشرقية المحتلة الذي لم يعترف العالم بضمها لإسرائيل منذ احتلال المدينة عام 1967.

وذكرت الصحيفة أن القطار سيمر في أسفل الأرض عبر أنفاق بعمق 80 متراً، ليصل القدس الغربية مع حائط البراق الذي يتوافد عليه مئات آلاف اليهود سنوياً لأداء الصلوات.

ونقلت عن كاتس أن “تمديد خط القطار السريع سيمكن السياح والطلاب والمواطنين من الوصول المباشر إلى الحائط الغربي”.

وأشارت إلى أن القطار الذي سيمتد من تل أبيب إلى القدس بطول 56 كيلومتراً، سيتكلف نحو مليار و800 مليون دولار ويقطع المسافة خلال 28 دقيقة.

وتوقعت استكمال المشروع في نهاية العام 2017 علماً أن العمل فيه سيبدأ عام 2018، وقالت” يتوقع أن يستخدمه 4 ملايين مسافر في العام الأول”.

ويأتي القرار بعد أسبوعين من اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو”، قرار استنكر “قرار إسرائيل الخاص بالموافقة على خطة لإقامة خطي تلفريك في القدس الشرقية” يصل إلى ساحة البراق.

وخط القطار الهوائي “تلفريك” هو مشروع آخر يصل ما بين جبل الزيتون، المطل على المسجد الأقصى، وحائط البراق.