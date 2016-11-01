هزات ارتدادية قوية تضرب مناطق بوسط إيطاليا

روما - د ب أ – قال خبراء ومسؤولون ايطاليون الثلاثاء، إن المناطق الواقعة بوسط إيطاليا التي ضربتها سلسلة من الزلازل خلال الأيام الماضي تعرضت لهزة ارتدادية اليوم ، مما أدى لانهيار المزيد من المباني .

وقد سجل معهد النشاط الزلزالي الإيطالي هزة ارتدادية بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر في وقت مبكر من اليوم، بعد وقوع زلزال بقوة 5ر6 درجة على مقياس ريختر الأحد الماضي ، يعد الأقوى الذي يضرب إيطاليا منذ 1980 .

وقال ماركو رينالدي عمدة بلدة اوسيتا ، التي تضررت جراء زلزال الأحد الماضي ” إنه الجحيم ، إنه لا يتوقف “.

كما تردد عن وقوع أضرار هيكلية كبيرة في منطقة كاستيلسانتانجيلو سول نيرا .وقال العمدة ماورو فالكوشي “كل شيء ينهار هنا .وكل ما لم ينهار غير مستقر . البلدة تبدو كأنها تساوت بالأرض “.