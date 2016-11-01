المرصد السوري : مقتل 1343 مدنياً في سوريا خلال الشهر الماضي

القاهرة- د ب أ – أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء، بمقتل 1343 مدنياً خلال شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي جراء أعمال العنف التي تشهدها سوريا .

وقال المرصد في بيان، إن من بين القتلى 317 طفلاً و182 مواطنة .

وأشار المرصد إلى أن حصيلة القتلى تضمنت 549 مدنياً بينهم 149 طفلاً و90 مواطنة، قتلوا جراء غارات للطائرات الحربية السورية والروسية وطائرات النظام المروحية على عدة مناطق سورية.

وحسب المرصد ، تضمنت الحصيلة أيضاً 191 بينهم 32 طفلاً و24 مواطنة، قتلوا في قصف لقوات النظام بالقذائف الصاروخية والمدفعية وصواريخ يعتقد أنها من نوع أرض – أرض واستهدافات ورصاص قناصة.

وقال المرصد إن 59 بينهم 16 طفل و9 مواطنات قتلوا في قصف للطائرات التركية.