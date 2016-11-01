الخارجية الفلسطينية تصف”نتنياهو” بأنه ليس شريك سلام

رام الله - الأناضول – عدت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعترافاً صريحاً بأنه ليس شريكاً للسلام.

وقال نتنياهو، الاثنين “إن السلام مع الفلسطينيين لا يتحقق بالتنازلات والانسحاب إلى حدود عام 1967 بل ببقاء دولة إسرائيل قوية وآمنة”.

وجاء في بيان الخارجية الفلسطينية، تعقيباً على تصريحات نتنياهو في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الاسرائيلي أن أقوال نتنياهو، تعتير “اعترافاً صريحاً وواضحاً بأنه ليس شريكاً للسلام، مما يستدعي من المجتمع الدولي التعامل بجدية مع هذه الأقوال والمواقف المتطرفة (..)”.

وأضاف “بات مطلوباً وأكثر من أي وقت مضى، قرارات دولية ملزمة تجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها واستيطانها في الأرض الفلسطينية، والانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية”.

وتابع :” كل ما يردده نتنياهو من مواقف وشعارات حول السلام، لا تعدو كونها ذراً للرماد في العيون، ومجرد حملة علاقات عامة (..)”.

وأكدت الحارجية الفلسطينية “لن يقبل بأي إملاءات خارجية للعودة إلى المفاوضاتِ مع الفلسطينيين”.