الأمم المتحدة: الدولة الإسلامية يقتل 40 قرب الموصل وتحاول نقل 25 ألفاً لاستخدامهم كدروع

جنيف - رويترز – قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني الثلاثاء، مستشهدة بتقارير من ميدان القتال، إن متشددي تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا 40 عضواً سابقاً بقوات الأمن العراقية قرب الموصل السبت وألقوا جثثهم في نهر دجلة.

وأضافت أن التنظيم المتشدد حاول نقل نحو 25 ألف مدني من بلدة حمام العليل التي تقع إلى الجنوب من الموصل، في شاحنات وحافلات صغيرة تحت جنح الظلام في الساعات الأولى من صباح الاثنين لاستخدامهم كدروع بشرية على الأرجح دفاعاً عن مواقع الدولة الإسلامية.

وقالت شامداساني إنه تمت إعادة معظم الشاحنات تحت ضغط الطائرات التي حلقت في المنطقة، لكن بعض الحافلات وصلت إلى بلدة أبو سيف على بعد 15 كيلومتراً إلى الشمال من حمام العليل.