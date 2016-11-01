عباس يلتقي الرئيس الايطالي في بيت لحم

بيت لحم - الأناضول – استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، في قصر الضيافة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا.

واستعرض الرئيسان حرس الشرف، وعزف النشيدان الوطنيان الإيطالي والفلسطيني.

وفور الانتهاء من مراسم الاستقبال الرسمية عقد الرئيسان اجتماعاً، لبحث آخر التطورات السياسية والعلاقات الثنائية بحسب تلفزيون فلسطين الرسمي.

ومن المفترض أن يعقد عباس و ماتاريلا مؤتمراً صحافياً اليوم.

وكان “ماتاريلا” قد زار كنيسة المهد وأدى الصلاة فيها، وعلى جدول اعماله زيارة قصر هشام بن عبد الملك في مدينة أريحا.