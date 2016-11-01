مقاتلات تركية تدمر مواقع لـ “بي كا كا” بالعراق وجنوبي البلاد

أنقرة - الأناضول – أعلن الجيش التركي، الثلاثاء، تدمير 12 موقعاً لمنظمة “بي كا كا”، بغارات نفذتها مقاتلات قصفت مناطق في أفاشين- باسيان، و”زاب” شمالي العراق، وقضاء “جوقورجا” بولاية هكاري التركية (جنوب شرق).

وذكر بيان صادر عن الجيش التركي، أنه وفقاً للمعلومات الاستخباراتية اللحظية، شنت مقاتلات تركية غارات على مواقع المنظمة بالمناطق المذكورة، ظهر اليوم.

وأوضح البيان أن المعلومات الواردة كشفت عن 12 موقعاً للمنظمة في منطقتي أفاشين- باسيان، وزاب شمالي العراق، وأخرى بقضاء جوقورجا بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا.

وأكد أن المقاتلات دمرت مواقع “بي كا كا” في المناطق المستهدفة وحققت إصابات مباشرة.

ودأبت قوات الأمن والجيش في تركيا على استهداف مواقع منظمة “بي كا كا” الانفصالية وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، رداً على هجمات تنفّذها المنظمة داخل البلاد بين الحين والآخر، مستهدفةً المدنيين وعناصر الأمن.