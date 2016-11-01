الكرملين: هجمات المسلحين في حلب تهدد استمرار تعليق الغارات الجوية

موسكو-رويترز- قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين الثلاثاء، إن حكومته لن تكون قادرة على تمديد الوقف المؤقت للغارات الجوية على أهداف في مدينة حلب في حال استمرت الفصائل المسلحة المعارضة للنظام السوري في هجماتها على الأرض.

وقال بيسكوف للصحافيين “في هذه اللحظة فان فترة التوقف مستمرة وتتاح الفرصة للمدنيين للخروج من شرق حلب ويجري تهيئة الظروف (لإدخال) المساعدات الإنسانية.”

ومضى في القول “لكن كل ذلك سيكون مستحيلا في حال استمر الإرهابيون في قصف الأحياء والطرق التي تسلكها المساعدات الإنسانية وفي شن الهجمات وفي الاختباء خلف الدروع (البشرية). هذا لن يتيح الاستمرار في فترة التوقف الإنسانية.”