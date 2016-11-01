إغلاق أكبر خط أنابيب للوقود في الولايات المتحدة بعد انفجار أوقع ضحايا

واشنطن - أ ف ب – بقي أكبر خط أنابيب للوقود في الولايات المتحدة مغلقاً الثلاثاء، في جنوب ولاية ألاباما بعد انفجار أوقع قتيلاً وخمسة جرحى، فيما تواصل فرق الإطفاء العمل على اخماد الحريق الذي اندلع.

وقع الانفجار بعد ظهر الاثنين في بلدة شيلبي حين اصطدمت جرافة يستخدمها مقاولون بخط الانابيب، على ما أوضحت شركة كولونيال التي تشغله.

وتابعت الشركة أنه “بعد وقوع الحادث، أغلقت كولونيال خطيها الرئيسيين اللذين يعبران منطقة شيلبي”.

وقتل شخص في الحادث فيما أصيب خمسة ونقلوا الى المستشفى في بيرمنغهام المجاورة لتلقي العلاج، بحسب الشركة.

وقال شريف منطقة شيلبي الميجور كين بورشفيلد لموقع “آل.كوم” المحلي الإخباري أنه “لن يتم إخماد الحريق في وقت قريب”.

وشركة كولونيال التي تتخذ مقراً لها في ولاية جورجيا الجنوبية، هي أكبر شركة لخطوط الأنابيب في الولايات المتحدة، تنقل أكثر من 2,4 مليون برميل من الوقود وغيرها من المنتجات النفطية المكررة في اليوم.

وهي تشغل 5500 ميلاً (8851 كلم) من خطوط الأنابيب بين هيوستن ومرفأ نيويورك، مؤمنة خدمات لخمسين مليون مستهلك.