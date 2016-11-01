السيسي يؤكد دعم مصر للحكومة الشرعية في اليمن

القاهرة - د ب أ – تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، والذي أعرب خلاله عن تقدير بلاده لمواقف مصر الداعمة للحكومة الشرعية في اليمن، لا سيما خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي الذي عُقد الاثنين .

وأكد رئيس اليمن على محورية دور مصر باعتبارها الدعامة الرئيسية لأمن واستقرار المنطقة، معرباً عن تطلعه لمواصلة مصر دعمها لليمن وتكثيف التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة خلال الفترة المُقبلة.

وشدد الرئيس المصري ، خلال الاتصال ، على وقوف مصر إلى جانب اليمن الشقيق ومواصلة دعمها لحكومته الشرعية، مشيراً إلى حرص مصر على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها، وذلك في إطار ما يجمع بين البلدين من علاقات وثيقة وروابط تاريخية على المستويين الرسمي والشعبي، متمنياً للشعب اليمني الشقيق كل السلام والاستقرار.