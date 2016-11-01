وزير الاقتصاد الألماني ينفي حدوث توترات خلال زيارته للصين

بكين - د ب أ – نفى وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابريل، تكهنات حول سبب تغيب وزير التجارة الصيني جاو هوشنيج عن اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في بكين.

وقال جابريل الثلاثاء في مؤتمر صحافي بالعاصمة الصينية، إن محادثاته مع وزير التجارة الصيني طالت عما كان مخططاً لها، ما اضطرهما إلى التوجه مباشرة بعد ذلك لرئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج لحضور الاجتماع المقرر معه.

كما نفى جابريل تجاهل مناقشة أوضاع الأوساط الاقتصادية الألمانية في الصين، وقال: “تحدثنا طويلاً عن طبيعة الشروط التي يتعين أن تجدها الشركات الألمانية في الصين… ننتظر ألا تصبح شروط الاستثمار في الصين أكثر تشدداً”.

وكان وزير التجارة الصيني هوشنيج ألغى مشاركته في جلسة للجنة الاقتصادية الألمانية-الصينية في بكين بصورة مفاجئة اليوم عقب محادثاته مع جابريل، كما لم يحضر الأخير الاجتماع أيضاً.

وأعلن رسمياً من الجانبين، أن السبب في عدم المشاركة هو استغراق المحادثات بين الوزيرين فترة أطول مما كان مخططاً لها.

وفي المقابل، كشفت مصادر من الوفد الألماني، أن إلغاء المشاركة في الاجتماع كان قراراً صينياً.

وأثار عدم حضور الوزيرين لاجتماع اللجنة التي تحظى باهتمام كبير من الجانبين اندهاش ممثلي الأوساط الاقتصادية الذين حضروا الاجتماع.

تجدر الإشارة إلى أن تزايد المعارضة في ألمانيا لاستحواذ شركات صينية على شركات ألمانية متخصصة في مجال التكنولوجيا المتطورة أثار استياء بكين.

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية سحبت موافقتها على صفقة بيع شركة “أيكسترون” الألمانية لصناعة أشباه الموصلات الدقيقة لمستثمرين صينيين، معلنة البدء في مراجعة جديدة للصفقة.

واستدعت الخارجية الصينية الاثنين القائم بأعمال السفير الألماني لتسليمه مذكرة احتجاج على عدم الموافقة على استثمارات صينية في ألمانيا بضغط من الولايات، بالإضافة إلى تقارير إعلامية سلبية عن الصين.