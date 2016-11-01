بريطانيا تكشف عن 3 أهداف لمؤتمر لندن حول ليبيا وتحذّر من الفوضى

دبي - د ب أ – كشف سفير بريطانيا لدى ليبيا بيتر ميليت، عن ثلاثة أهداف لمؤتمر لندن حول ليبيا المنعقد الثلاثاء، محذراً من حصول فراغ وفوضى في حال عدم اتفاق الليبيين.

وقال ميليت، في تقرير وزّعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقره دبي، إن لقاء لندن حول ليبيا يهدف لتأكيد الدعم الدولي للاتفاق السياسي الليبي وكسر الجمود في تنفيذه وإيجاد حلول للمشاكل الإقتصادية التي تواجهها البلاد عبر توفير الخدمات الأساسية للمواطنين الليبيين عبر تسهيل زيادة عائدات النفط و استخدام هذه العائدات لتحسين ظروفهم.

وأضاف السفير البريطاني أن مؤتمر لندن هو أيضاً فرصة للتأكيد على دعم المجتمع الدولي القوي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، وللاتفاق السياسي الليبي وتفعيله بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، داعياً جميع الأطراف الليبية للوقوف معا لمنع حدوث مزيد من الفوضى والفراغ السياسي في ليبيا.

وأكّد ميليت أن القرار يعود لليبيين وأن دور المجتمع الدولي هو فقط تسهيل الحوار بين جميع الأطراف الليبية.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد قال حول اللقاء إن “بناء ليبيا تنعم بالأمان والأمن والازدهار، وتكون قادرة على مواجهة التحديات في المنطقة بكل ثقة، من مصلحتنا جميعاً، وبات من الضروري الآن أن تحقق حكومة الوفاق الوطني تقدماً سريعاً في توفير الخدمات العامة كالكهرباء والسيولة في البنوك لمصلحة الليبيين جميعاً”.

يذكر أن لقاء لندن حول ليبيا دعت إليه بريطانيا والولايات المتّحدة ويشارك فيه رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، ووزير الخارجية الليبي طاهر سيالة والممثل الخاص للأمم المتحدة مارتن كوبلر و عدة دول من بينها السعودية و الإمارات بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة و ممثلين عن الولايات المتحدة ، إيطاليا و بريطانيا.