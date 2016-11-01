الحكومة الإسبانية تؤكد التزامها الكامل باستقرار ووحدة لبنان

بيروت - د ب أ - أكدت الحكومة الإسبانية التزامها الكامل باستقرار لبنان وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ، ودعمها وتضامنها مع الجهود اللبنانية لاستقبال عدد كبير من اللاجئين القادمين من سوريا.

وقال بيان صادر عن السفارة الإسبانية في لبنان الثلاثاء، إن الحكومة الإسبانية هنأت العماد ميشال عون “لانتخابه رئيساً للجمهورية”، مؤكدة “جهوزيتها لمواصلة التعاون مع المؤسسات اللبنانية كافة من أجل ترسيخ وتحسين العلاقات بين إسبانيا ولبنان”.

وأضاف البيان أن “اسبانيا أعربت عن سرورها لانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية والذي أتى نتيجة تصويت في البرلمان، وقد تحقق ذلك بفضل الجهود التي بذلت من أجل إيجاد توافق بين القوى السياسية اللبنانية المختلفة، وقد وضع هذا الانتخاب حداً لفترة طويلة من الشلل في المؤسسات”.

وتابع البيان “لطالما دعمت إسبانيا استقرار لبنان والمنطقة عبر عدة قنوات أبرزها مشاركتها في قوات حفظ السلام في جنوب لبنان – اليونيفيل”.

وكان المجلس النيابي اللبناني انتخب الإثتين النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية بأكثرية 83 صوتاً من أصل 128 .