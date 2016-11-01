مقتل 8 جنود أفغان بهجوم لطالبان

كابول - الأناضول – قُتل 8 جنود أفغان وأصيب 13 آخرون بجروح، الثلاثاء، في هجوم مسلح شنه عناصر حركة طالبان على مخفر بمنطقة غوراك بولاية قندهار جنوبي البلاد.

وقال “صميم خبلواك” المتحدث بإسم ولاية قندهار، إن مسلحي طالبان هاجموا على مخفر للجيش الأفغاني بمنطقة أخوندة بالولاية، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات بين الطرفين.

وأوضح المتحدث أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 8 جنود وإصابة 13 آخرين بجروح، إلى جانب مقتل عدد كبير من عناصر طالبان (لم يذكر عددهم).

غير أن شهود عيان قالوا إن الاشتباكات أوقعت 32 قتيلاً في صفوف الجنود الأفغان، في حين أن طالبان قالت إنها قتلت 55 منهم.