رئيس الوزراء التركي منتقداً رئيس البرلمان الأوروبي: الدولة هي من يحدد الخطوط الحمراء

اسطنبول - د ب أ – قلل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم الثلاثاء، من أهمية انتقادات وجهها رئيس البرلمان الأوروبي لبلاده بعد اعتقال عدد من صحافيي صحيفة “جمهوريت” المعارضة يوم أمس.

وكان مارتن شولتز رئيس البرلمان الأوروبي كتب على حسابه على تويتر أمس، أن “اعتقال صحافيين يشكل تخطياً جديداً للخطوط الحمراء ضد حرية التعبير في تركيا”.

وقال يلدريم في لقاء مع الهيئة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم :”يا أخي… إننا لا ننظر إلى الخطوط الحمراء التي لديك …خطوطك لا تعني لنا شيئاً … بالنسبة لنا، الدولة هي من تحدد الخطوط الحمراء”.

وقال إنه يدافع عن حرية الصحافة إلا أن هناك خلافاً أساسياً مع أوروبا حول الإرهاب وتعريف الإعلام الحر.