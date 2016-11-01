حركة النهضة الاسلامية تستعيد موقعها كأكبر كتلة نيابية في برلمان تونس

تونس – د ب أ – استعادت حركة النهضة الاسلامية موقعها ككتلة أولى في البرلمان التونسي، مع تقلص عدد نواب حزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي.

وأعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر ، في افتتاح جلسة عامة في البرلمان الثلاثاء ، عن تقلص كتلة نداء تونس إلى 68 نائباً مع استقالة النائب نور الدين بن عاشور.

واستعاد حزب حركة النهضة الإسلامية موقعه كأكبر كتلة نيابية بـ69 نائباً بعد ان كان الحزبان متساويين في العدد.

كان نداء تونس الفائز بانتخابات 2014 لديه 86 نائباً قبل انشقاق العشرات منهم والتحاقهم بحزب “حركة مشروع تونس″ لمؤسسه محسن مرزوق، الأمين العام السابق للنداء.

والحزبان، النهضة والنداء، شريكان في حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها القيادي في النداء يوسف الشاهد بجانب ثلاثة أحزاب أخرى ووزراء مستقلين.