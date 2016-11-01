مجلس النواب ومسؤول بـ”الوفاق” ينتقدون مؤتمراً دولياً حول الاقتصاد الليبي

بنغازي - الأناضول- انتقد مجلس النواب المنعقد في طبرق ومسؤولون بحكومة الوفاق الوطني، المؤتمر الوزاري الدولي الذي تنطلق أعماله، الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن لـ”مناقشة تفادي انهيار اقتصاد ليبيا وإنهاء حالة الجمود في مشهدها السياسي”.

وفي بيان أصدره المجلس، أكد النواب “رفضهم جميع القرارات المتعلقة بجوانب مالية يتم التعامل بها داخلياً أو خارجياً (لم يحددها)”، مطالبين أن “يكون ذلك عبر القنوات الشرعية للدولة والمتمثلة بمجلس النواب”.

من ناحيته، نشر المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر اليوم، على صفحته الرسمية في موقع “فيسبوك” صوراً قال إنها في اجتماع بريطانيا الذي يحمل عنوان “الشراكة الدولية مع ليبيا لحشد الدعم والتعاون وتحقيق الاستقرار عبر حوار اقتصادي”.

من جانبه استنكر نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني عقد مؤتمر لندن حول بلاده معتبراً أنه “مؤامرة تستهدف النيل من مقدرات الشعب بمشاركة المجلس الرئاسي وشخصيات ليبية أخرى”.

وأكد القطراني في بيان أصدره اليوم، أن “القرارات التي ستخرج عن المؤتمر تعد باطلة، ولن تكون ملزمة للدولة الليبية”.

وشدد على أن “مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد، وهو صاحب الاختصاص الأصيل، حسب الاتفاق السياسي في مناقشة واعتماد الموازنة العامة للدولة”.

من جهته، حذر لؤي القريو، مدير مكتب الإعلام والعلاقات الدولية في المؤسسة الليبية للاستثمار (تابعة لبرلمان طبرق) بتصريحات صحافية من “مساس مؤتمر لندن باستثمارات المؤسسة في العالم وبسيادتها المالية”، مشيراً الى أن أي مساس بهذه الأمور “سينعكس سلباً على الأمن القومي الليبي”.

وأكد أن “المؤسسة الليبية للاستثمار غير ممثلة بالمؤتمر المزمع عقدة اليوم في لندن”.

وختم القريو أن “مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في حالة انعقاد دائم إلى حين انتهاء المؤتمر، من أجل تقييم ما يصدر عنه من قرارات أو تفاهمات وتعهدات”.

وفي وقت لاحق من اليوم، تستضيف لندن مؤتمراً دعت إليه بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لـ”مناقشة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه حكومة الوفاق الوطني الليبية”، وذلك بحضور وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ونظيره الأميركي جون كيري ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا فائز السراج وبدلوماسيين ليبيين وممثلين عن فرنسا وإيطاليا والسعودية والإمارات.