عريقات يدعو المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967

رام الله – د ب أ – دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الثلاثاء، إلى الاعتراف بدولة فلسطين على الحدود التي تحتلها إسرائيل في العام 1967.

وأكد عريقات ، في بيان عقب لقائه دونالد بلوم القنصل الأمريكي العام، وهيلدي هاراستد ممثل النرويج لدى فلسطين، ووفد برلماني من الحزب الإصلاحي النمساوي كل على حدة، أن “الوقت حان للمجتمع الدولي للكف عن التعامل مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) كدولة فوق القانون، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، وبعاصمتها القدس الشرقية”.

وانتقد عريقات الدعوات الإسرائيلية لضم مستوطنة “معاليه أدوميم” في الضفة الغربية لإسرائيل.

واعتبر أن هذه الدعوات “تعبير عن السياسة الحقيقية لحكومة إسرائيل الهادفة لتدمير خيار الدولتين واستبداله بخيار الدولة بنظامين أي (الأبرتايد) من خلال المستوطنات والإملاءات والعقوبات الجماعية والاغتيالات والاعتقالات وهدم البيوت”.

وأكد عريقات أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ما زالت مستمرة في مشاوراتها المكثفة لعرض مشروع قرار على مجلس الأمن بخصوص الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وكذلك سعي فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.