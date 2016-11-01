الأمم المتحدة تستنكر إطلاق “الحوثيين وحلفائهم” صاروخاً بالستياً باتجاه مكة

جنيف - الأناضول – أدانت الأمم المتحدة، إطلاق جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) وحلفائهم في اليمن، صواريخ بالستية باتجاه مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في مؤتمر صحافي عقد بمكتب الأمم المتحدة في جنيف، الثلاثاء، أن شن أي هجمات مسلحة ضد المناطق التي يسكنها مدنيون محظور بموجب القانون الإنساني الدولي.

ودعت شامداساني جميع أطراف الصراع في اليمن إلى التهدئة، وأكد على ضرورة الامتثال للقانون الدولي.

وأعربت المتحدثة عن استنكارها لمحاولة اعتداء مسلحي الحوثي على مكة المكرمة، وإطلاقهم صاروخاً بالستياً باتجاه المدينة “المقدسة”.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس الماضي، اعتراض وتدمير صاروخ “باليستي”، على بعد 65 كلم من مكة المكرمة، غربي المملكة، أطلقه الحوثيون من محافظة صعدة، شمالي اليمن.