وزير الدفاع: تركيا ستشتري 24 طائرة إضافية من الطراز إف-35

اسطنبول- رويترز- قال وزير الدفاع التركي فكري إيشق في مقابلة مع تلفزيون الخبر الثلاثاء إن تركيا منحت وزارة الدفاع تفويضا لشراء 24 طائرة إضافية من الطراز إف-35 التي تنتجها شركة لوكهيد مارتن.

وقال وكيل الوزارة للصناعات الدفاعية الأسبوع الماضي إن تركيا قررت أن تطلب شراء دفعة ثانية من الطائرات. وقال مسؤولان أمريكيان مطلعان على المسألة لرويترز طلبا عدم نشر اسميهما إن هذه الدفعة ستتألف من 24 طائرة.

وتتوقع تركيا أن تتسلم الدفعة الأولى من الطائرات إف-35 إيه في 2018.