ترامب يتقدم على كلينتون بنقطة واحدة للمرة الاولى منذ أشهر

واشنطن- أ ف ب- أظهر استطلاع للرأي اجرته شبكة “اي بي سي نيوز″ وصحيفة “واشنطن بوست” الثلاثاء ان المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب تقدم على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بنقطة واحدة للمرة الاولى منذ ايار/ مايو.

وكشف الاستطلاع ايضا عن تراجع كلينتون سبع نقاط لدى شريحة الناخبين المتحمسين جدا لها، وهو ما يعكس على الارجح تجدد الجدل حول استخدام بريدها الالكتروني الشخصي حين كانت وزيرة للخارجية كما قال معد الاستطلاع غاري لانغر.

ونال ترامب 46% من الاصوات مقابل 45% لكلينتون، وهي المرة الاولى التي يتقدم فيها على كلينتون في استطلاع للرأي منذ ايار/ مايو.

واجري الاستطلاع الجديد بين 27 و 30 تشرين الاول/ اكتوبر، الفترة التي تشمل اعلان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي في 28 من الشهر نفسه عن وجود رسائل الكترونية جديدة يمكن ان تقود إلى فتح تحقيق حول طريقة تعاطي كلينتون بمعلومات مصنفة سرية.

لكن النتائج تنعكس إلى 46% لمصلحة كلينتون مقابل 45% لترامب، حين يتم جمع نتائج الأيام السبعة الماضية كما اضاف لانغر موضحا انه “ايا كانت النتيجة، فهي متقاربة جدا”.