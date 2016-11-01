اتحاد الشغل في تونس يلوح بإضراب عام بسبب أزمة الزيادات في الأجور

تونس- د ب أ- قال مسؤول في الاتحاد العام التونسي للشغل الثلاثاء إن الاتحاد قد يضطر لإعلان اضراب بالمؤسسات العمومية كافة، في حال تمسكت الحكومة بخططها لتجميد الزيادات في أجور العمال.

ويسود التوتر بين الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية الأكبر في البلاد، والحكومة بسبب عدد من الاجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لعام 2017 من بينها زيادات ضريبية مقابل تجميد زيادات في الأجور حتى عام 2019.

وتشكل تلك الاجراءات دفعة من بين حزمة من القرارات التي تنوي الحكومة تفعليها لدعم مواردها المالية والانطلاق في تطبيق اصلاحات تطالب بها المنظمات المالية العالمية.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد حفيط حفيط اليوم الثلاثاء إن الاتحاد سيضطر إلى التصعيد في حال لم تفي الحكومة بتعهداتها. وأوضح أن الحركات الاحتجاجية يمكن أن تفضي إلى اضراب عام في المؤسسات العمومية كافة.

يذكر أن اللجنة المالية في البرلمان خصصت اليوم جلسة استماع لمسؤولي اتحاد الشغل بشأن موقفهم من اجراءات مشروع قانون المالية.

وقال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي في تصريحه لصحيفة “المغرب” اليوم إن الحكومة ستعقد جلسة تفاوض مع الاتحاد للاستماع إلى مقترحاته، لكنه أوضح في الوقت ذاته أن “الحكومة لن تتراجع عن التزاماتها مع صندوق النقد الدولي بتجميد كتلة الأجور”.