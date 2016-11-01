الحياة تنبض من جديد في “دابق” السورية بعد تحريرها من تنظيم الدولة

حلب- الأناضول- بدأت العودة التدريجية لأهالي بلدة دابق السورية بعد تحريرها من قبضة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الإرهابي، لتنضم إلى أخواتها من البلدات والقرى في ريفي حلب الشمالي والشرقي، التي عادت إليها الحياة بعد انطلاق عملية درع الفرات في 14 اغسطس/ آب الماضي.

وكانت فصائل الجيش السوري الحر المشاركة في “درع الفرات” تمكنت من تحرير دابق منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي كان يسكنها نحو 12 ألف شخص، خرجوا منها بعد سيطرة التنظيم عليها، ونزحوا إلى مدينة حلب وريف إدلب الشرقي شمالي سوريا.

وبلغ عدد من عاد إلى البلدة حتى الآن نحو 4 آلاف شخص، حيث بدأت تظهر ملامح الحياة الطبيعية فيها، فالمحال التجارية فتحت أبوابها، ومن عاد من سكانها يتجولون في شوارعها وأزقتها بحرية وأمان وكذلك الباعة المتجولون.

وتتولى فرقة السلطان مراد في الجيش السوري الحر مهمة توفير الأمن للسكان في البلدة التي عادت الحياة تنبض فيها من جديد.

الممرض ياسر مصطفى، أحد سكان المدينة عبر عن سعادته لعودته إلى البلدة بعد عامين ونصف من مغادرتها، مشيراً إلى أن “الناس بدأوا تدريجياً بالعودة للبلدة بعد تنظيفها من الألغام”.

وأوضح مصطفى، في تصريح للأناضول أن البلدة “تعاني من نقص كبير في الاحتياجات الأساسية، خاصة في ما يخص ترميم شبكة المياه، بعد أن قام عناصر تنظيم داعش بسرقة كل شيء، حتى المولدات الكهربائية التي تستخدم في استخراج الماء من الآبار”.

من جانبه، أشار رمضان شفيق (من سكان دابق) أن شباب القرية “يقومون بتنظيف شوارعها، والعمل على ترميم ما دمره التنظيم، كإصلاح شبكة المياه، وإيصالها للبيوت والمساجد”.

وعزا شفيق، في تصريح للأناضول، الوضع المتردي في البلدة “إلى إقدام تنظيم داعش على نقل لكل ما يمكن نقله من البلدة، وأخذوا معهم كل شيء إلى النقاط التي انسحبوا إليها بالقرب من مدينة الباب”.

ويشار إلى أن فصائل الجيش السوري الحر، حررت منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ناحية “صوران” وبلدة “دابق”، ذات الأهمية المعنوية لتنظيم “داعش” الإرهابي، بمحافظة حلب، وذلك في إطار عملية “درع الفرات”.

وسبق أن تعهد التنظيم الإرهابي، بأن تكون دابق “مسرحاً للنصر في معركة فاصلة مع الغرب”.

وتؤكد هزيمته في دابق، التي كانت محور دعاية له، على تقهقره بشدة خلال العام الجاري، إثر عملية “درع الفرات”، التي أطلقها الجيش التركي، في 24 أغسطس/ آب الماضي، لمساعدة فصائل الجيش الحر على استعادة المناطق الشمالية من سوريا.

ونجحت العملية، خلال ساعات، في تحرير المدينة ومناطق مجاورة لها، كما تم لاحقاً تحرير كل الشريط الحدودي ما بين مدينتي جرابلس وإعزاز السوريتين، وبذلك لم يبقَ أية مناطق متاخمة للحدود التركية تحت سيطرة “داعش”.