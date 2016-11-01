أحمد راتب يدخل في نوبة بكاء على الهواء بسبب كلمة من ابنته

القاهرة ـ كشف الفنان المصري أحمد راتب، عن تعلقه الشديد ببناته الثلاثة وأحفاده وأكد أنه حرص على تجهيز شقق خاصة لهن ولأزوجهن في نفس المنزل كي لا يبتعدن عنه حتى بعد الزواج.

أحمد راتب، دخل في نوبة بكاء على الهواء، بعد مداخلة هاتفية من زوجته وبناته، خلال استضافته في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، على فضائية “سي بي سي”.

ابنة أحمد راتب، قالت في المداخلة: “أنا مالقيش زي أبويا”، مما تسبب في بكائه وعلق على ذلك قائلًا: “إنه بكي مرتين فقط كانت أولهما في زواج ابنته الكبرى لميس، لأنه شعر وقتها انه قدم رسالته كاملة، واليوم أثرت فيه كلمة ابنته ولم يتمالك نفسه”.

كما كشف خلال الحلقة أن عمر زواجه هو 38 سنة، وأنه يجمعه بزوجته تفاهم وود وأهداف مشتركة فالحب يكون في بداية الزواج وبعدها يأخذ شكل آخر واهتمامات مشتركة أولها الأولاد.