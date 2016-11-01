هل كان عبد الفتاح الجريني يشمت في سعد المجرد بهذا التعليق؟

الرباط ـ اتهم الفنان المغربي عبدالفتاح الجريني بالشماتة في مواطنه الفنان سعد المجرد، بسبب تعليق كتبه على حسابه على “فيسبوك”.

الجريني كتب منشور قال فيه: “المقدرة ممكن ان توصلك الي القمة … لكن الاخلاق وحدها تبقيك هناك”، وهو ما جعل الجمهور يربطون بين هذه العبارة، وما حدث للمجرد، والذي تم إلقاء القبض عليه في فرنسا بتهمة الاغتصاب.

الفنان المغربي قام بحذف هذا المنشور على الفور، ودافع عن نفسه في منشور آخر كتبه أدمن صفحته على “فيسبوك”، حيث قال: «مرحبا أنا ميدو حلمي مدير شركة Brand Stamp المسؤولة عن ادارة الصفحة الرسمية للفنان عبد الفتاح الجريني .. بخصوص البوست اللي نزل صباحا بمقولة ( المقدره ممكن ان توصلك الي القمه … لكن الاخلاق وحدها تبقيك هناك ).. تم نشره بواسطة أدمن في الشركة ولما لاحظنا انه اتفهم غلط، تم حذفه فورا، لأن البوست لم يقصد نهائيا اي زميل وبنؤكد احترامنا لجميع زملاء الفنان عبد الفتاح الجريني واننا لن نستغل أي أزمة لفنان. واحترامنا لجميع فنانين الوطن العربي ومعجبيهم”.

يذكر أن الشرطة الفرنسية قد قامت بإلقاء القبض على الفنان المغربي سعد المجرد، داخل فندق “ماريوت شانزلزيه”، بعد أن تقدمت فتاة فرنسية بشكوى ضد الفنان المغربي اتهمته فيها بمحاولة اغتصابها.