سائق باكستاني يتزوّج كفيلته السعودية ويطالب بملايين الريالات من ثروتها

الرياض ـ طالب سائق باكستاني في دعوى قضائية رفعها بإرثه الشرعي من كفيلته السعودية الثرية، التي عمل لديها سائقًا ثم تزوجها قبل أن ينفصل عنها لاحقًا دون طلاق رسمي، فيما اتهمه ذوو الكفيلة بالتسبب بوفاتها، مطالبين بمحاكمته.

وقالت مصادر، وفقا لما أوردته صحيفة “عكاظ”، أن المحكمة في جدة تسلّمت دعوى طالب فيها السائق بالحصول على نصيبه من تركة زوجته المقدرة بملايين الريالات، بما يسمى “قسمة الإجبار” عبر بيع ممتلكاتها وتسليمه ميراثه.

وعمل السائق عند كفيلته سيدة الأعمال السعودية عدة سنوات، ثم تزوجها وعاش معها في منزلها الخاص، قبل أن تقع خلافات بينهما بعد أن تزوج بأخرى، لكنها بقيت على ذمته ولم يطلقها.

في المقابل، اتهم ذوو سيدة الأعمال، زوجها الباكستاني، بالتسبب في تدهور صحتها، ثم وفاتها، مؤكدين أنهم يملكون دلائل وإثباتات على ادعاءاتهم سيعرضونها على المحكمة.