السلطات الكويتية تستبعد 47 مرشحا من الانتخابات التشريعية

الكويت ـ أ ف ب ـ استبعدت السلطات الانتخابية الكويتية الثلاثاء اسماء 47 مرشحا ما يعني منعهم من خوض الانتخابات التشريعية التي ستجري في وقت لاحق من هذا الشهر بسبب صدور احكام بحقهم في المحاكم او عدم مطابقتهم لشروط الترشح.

ومن بين المرشحين الذين تم شطب اسمائهم نائبا المعارضة السابقان بدر الداهوم وصفاء الهاشم، إضافة الى النائب الشيعي السابق المثير للجدل عبد الحميد دشتي الذي حكم عليه غيايبا بالسجن بعد ادانته بالاساءة للسعودية والبحرين.

وكان امير الكويت حل البرلمان الشهر الماضي بسبب ازمة بين النواب والحكومة بسبب رفع اسعار البنزين، وحدد الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر موعدا لاجراء الانتخابات.

وكتب الداهوم على تويتر “تم شطبي من كشوفات المرشحين ولم تذكر الداخلية أسباب الشطب”، مؤكدا انه سيطعن في القرار.

كما قالت الهاشم في تغريدة انه تم شطبها من الانتخابات مؤكدة كذلك انها ستطعن في القرار.

ويعيش دشتي خارج الكويت منذ عدة اشهر، وحصل على امر من المحكمة الاسبوع الماضي يسمح لابنه بتقديم اوراق ترشحه نيابة عنه.

كما استبعد من الانتخابات الشيخ مالك الحمود الصباح، هو من الاسرة الحاكمة، وكان اعلن عن ترشحه في خطوة نادرة في الكويت التي يبتعد فيها افراد الاسرة الحاكمة عادة عن الانتخابات.

ولم يصدر اي تعليق من دشتي او من الشيخ مالك.

وبامكان المحاكم الكويتية الغاء قرارات السلطات والسماح للمرشحين بخوض الانتخابات.

ورغم انه لم تصدر تفاصيل رسمية عن القرار، الا ان مواقع الاعلام المحلي قالت انه تم منع 31 مرشحا من خوض الانتخابات بسبب صدور احكام بحقهم، بينما لم يكمل ال16 الباقون اجراءات الترشح.

وبلغ عدد المرشحين المسجلين للانتخابات 454 مرشحا من بينهم 15 امرأة يتنافسون على مقاعد البرلمان الخمسين.

وتشهد الانتخابات عودة كبيرة للمعارضين والجماعات المعارضة ما ينهي اربع سنوات من المقاطعة احتجاجا على الحكومة بسبب تعديلها قانون الانتخابات.