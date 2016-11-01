العبادي: أي اجتياح عسكري تركي للأراضي العراقية سيؤدي إلى تفكيك تركيا

بغداد ـ د ب ا ـ حذر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي اليوم الثلاثاء من أن أي اجتياح عسكري تركي للأراضي العراقية سيؤدي الى تفكيك تركيا.

وقال العبادي للصحافيين في بغداد: “لا نريد الحرب والمواجهة مع تركيا واذا صارت فان الاتراك سيدفعون الثمن باهظا”.

واضاف العبادي “إن القوات التركية اذا دخلت المعركة حاليا مع داعش سنتعامل معها كعدو”.

وقال العبادي “إن خطر التدخل التركي لازال موجودا ونخشى من الخطوة المتهورة”.

وأضاف رئيس الحكومة العراقية : “نريد علاقات مصالح اقتصادية مع تركيا وليس قتل”.

وقال العبادي “تسلمنا رسالة من تركيا حول موضوع تلعفر وابلغناهم اننا حريصون على تلعفر ومكوناتها وستدخلها قوات عراقية نظامية من كل المكونات”.