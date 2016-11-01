قوات حفظ السلام تقاعست في صد هجوم على فندق بجنوب السودان وبان كي مون يقيل قائد القوة

الأمم المتحدة ـ وكالات ـ أظهر تحقيق للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تقاعست في الاستجابة لصد هجوم لقوات حكومية بجنوب السودان على مدنيين في فندق تيران في العاصمة جوبا في شهر تموز/ يوليو والذي يبعد أقل من ميل عن مجمع تابع للأمم المتحدة.

وكشف التحقيق “غياب التأهب وعدم كفاءة القيادة والسيطرة واتخاذ وضع العزوف عن المخاطرة أو (التركيز على الذات) مما نتج عنه انعدام الثقة خاصة من السكان المحليين ووكالات الإغاثة في قدرات القوات المسلحة والشرطة بقوات حفظ السلام وعزمها على المبادرة باتخاذ موقف حاسم لحماية المدنيين المعرضين لتهديد”.

واقيل قائد قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في جنوب السودان الثلاثاء بعد نشر تقرير عن عجز هذه القوات عن حماية المدنيين خلال اعمال عنف وقعت في تموز/يوليو في جوبا.

وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم بان كي مون ان الامين العام للمنظمة الدولية “طلب تغيير قائد قوة (الامم المتحدة في جنوب السودان) فورا”.