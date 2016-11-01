الرئيس الفلسطيني يعلن موعد عقد المؤتمر السابع لـ “حركة فتح”





رام الله- رويترز- قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء انه تقرر عقد المؤتمر السابع لـ “حركة فتح” في التاسع والعشرين من الشهر الجاري

وأضاف عباس في تصريح بثته الوكالة الرسمية “إن اللجنة المركزية لحركة “فتح” قررت وبالإجماع عقد المؤتمر السابع للحركة يوم الثلاثاء، التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري”.

وعقدت اللجنة المركزية لـ “حركة فتح” اجتماعا لها برئاسة عباس في رام الله اليوم، ونقلت الوكالة عن عباس قوله “إن اللجنة المركزية قررت وبالإجماع عقد المؤتمر السابع للحركة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في مدينة رام الله، وبحضور جميع الأعضاء المقررين”.

ويحتاج أعضاء المؤتمر من خارج الضفة الغربية أن توافق إسرائيل التي تسيطر على المعابر المؤدية إليها على دخولها إضافة إلى موافقة “حماس″ على السماح للأعضاء من قطاع غزة الذي تسيطر عليه من مغادرتها

ولم يتم الإعلان رسميا بعد عن أسماء أعضاء المؤتمر أو عددهم، وإن كان الحديث يجري عن 1300 عضو من أبناء الحركة في كافة أماكن وجودهم.

وشهدت الساحة الفلسطينية توترا خلال الأيام الماضية بسبب ما قيل انه محاولة لإقصاء أنصار محمد دحلان القيادي المفصول من الحركة من المشاركة في المؤتمر.