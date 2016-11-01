الأسد يؤكد البقاء في رئاسة سوريا حتى انتهاء ولايته الثالثة عام 2021





القاهرة- د ب أ- قال رئيس النظام السوري بشار الأسد إنه سيبقى على رأس السلطة في بلاده حتى عام 2021 على الأقل، حين تنتهي ولايته الثالثة ومدتها سبع سنوات.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز″ الأمريكية إن الأسد، استبعد خلال لقاء مع صحفيين أمريكيين وبريطانيين ومحللين سياسيين في دمشق مساء أمس الاثنين، أي تغييرات سياسية في بلاده قبل الانتصار في الحرب القائمة هناك.

وتعهد الأسد، خلال اللقاء، بعهد جديد من الانفتاح والشفافية والحوار، مؤكداً حق كل سوري في أن يكون “مواطنا بالكامل، بكل معنى هذه الكلمة”.

ونفى الأسد أي مسؤولية شخصية عن الحرب التي تجتاح بلاده موجها اللوم إلى الولايات المتحدة والمتشددين الإسلاميين.

وأعرب عن ثقته في أن قوات النظام ستستعيد السيطرة على كل الأراضي السورية، مستنكراً الدعاية الغربية “أنتم تعرفون هذه الحكاية. السبب الحقيقي هو إسقاط الحكومة. هذه الحكومة التي لا تتناسب مع معايير الولايات المتحدة”.

وتابع أنه على الرغم من “آلاف السوريين الذين قتلوا على يد الإرهابيين، لا يتحدث أحد عن جرائم حرب” اقترفتها تلك الجماعات.

وقال “دعونا نفترض أن هذه الادعاءات صحيحة وهذا الرئيس قتل شعبه والولايات المتحدة تساعد الشعب السوري”، مضيفا “بعد خمس سنوات ونصف السنة، من ساندني؟ كيف استطعت أن أكون رئيسا وشعبي لا يدعمني؟”.

وأشار رئيس النظام السوري إلى أن كثيرا من داعميه ربما كانوا من مواطنيه الذين لا تروق لهم سياساته أو حزب البعث الذي يرأسه، لكنهم يخشون من أن البديل سيكون حكما متطرفا أو انهيار الدولة، مرجحا أن يتراجع الدعم بعد الحرب.

وأضاف “إنهم تعلموا قيمة الدولة”، معتبرا أن الواقع عزز النسيج الاجتماعي في البلاد، “هذا ما دفعهم باتجاهنا، وليس لأنهم غيروا آرائهم السياسية”.