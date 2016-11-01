ولاية ألاباما تعلن حالة الطوارئ إثر انفجار وحريق في خط أنابيب





ألاباما- رويترز- أعلن روبرت بنتلي حاكم ولاية ألاباما الأمريكية حالة الطوارئ في الولاية اليوم الثلاثاء عقب انفجار وحريق في خط أنابيب كولونيال بمنطقة شيلبي كاونتي.

وجاء في بيان أصدره مكتب حاكم الولاية “تسري حالة الطوارئ من أول نوفمبر تشرين الثاني وحتى أول ديسمبر كانون الأول ما لم تلغ في وقت أقرب”.

وأضاف البيان أن الإعلان سيسهل الحصول على إعفاء مطلوب من وزارة النقل والإدارة الاتحادية لسلامة النقل لتعليق قيود اتحادية على ساعات العمل المتاحة لسائقي شاحنات نقل البنزين.