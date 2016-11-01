﻿أبو مازن: السلام هدفنا الاستراتيجي ومفتاحه إنهاء الاحتلال الإسرائيلي… الرئيس الإيطالي: يجب ألا تبقى القضية على هامش الاهتمامات الدولية

بيت لحم – «القدس العربي»: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) إن «السلام هو هدفنا الاستراتيجي وهو مصلحة للجميع وإن مفتاح السلام هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني لتعيش الدولتان فلسطين وإسرائيل بأمن واستقرار وسلام وجوار حسن». واعرب خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في بيت لحم عن استعداده الدائم لصنع السلام مع إسرائيل وتطبيق حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وتأييده المؤتمر الدولي للسلام الذي تعمل فرنسا على عقده مع نهاية هذا العام. وتطرق الرئيس عباس إلى دور منظمة اليونسكو الأممية وقراراتها التي تهدف للحفاظ على التراث الإنساني العالمي بما فيها عدم المساس به وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية التي تحاول تغيير طابع وهوية مدينة القدس الشرقية، مؤكداً أن الادعاءات الإسرائيلية الأخيرة التي حاولت الخلط بين الدين والتراث غير صحيحة وليست في مكانها. وأكد على احترام الديانة اليهودية والدعوة الدائمة لتكون القدس مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماوية الثلاث للعبادة فيها.

وأعرب عباس عن تأييده لكل جهد إقليمي ودولي يبذل لمكافحة واجتثاث جذور الإرهاب والتطرف والعنف، الذي هو محل إدانة أيا كان مصدره وطبيعته. وشكر الرئيس لإيطاليا مساهمتها في العديد من المشروعات التي تهدف لبناء مؤسسات الدولة وكذلك المساهمة في ترميم كنيسة المهد، مثمنا موقف البرلمان الإيطالي الذي أوصى لحكومة بلاده بالاعتراف بدولة فلسطين.

من جهته عبر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عن سعادته بزيارة فلسطين للمرة الأولى ولقاء الرئيس عباس، متوجها له بالشكر على كلماته وتعازيه للألم الذي حل بإيطاليا مؤخرا نتيجة الزلزال المدمر الذي ضرب وسط البلاد. وأكد أنه تم الحديث والتأكيد مع الرئيس عباس على الصداقة المشتركة التي تربط البلدين والقرب والتضامن والدعم المستمر لفلسطين، إضافة الى أهمية التعاون الحضاري والثقافي بين البلدين، مؤكدا استمرار بلاده في التعاون في هذا الإطار. وشدد على أهمية دفع عملية السلام والتطوير الاقتصادي وان تكون الظروف مواتية لدعم عملية السلام وأهمية دعم ومساندة المجتمع الدولي بحيث لا تبقى القضية الفلسطينية – الإسرائيلية على هامش الاهتمامات الدولية.

والجدير بالذكر أن الرئيس الإيطالي زار مؤسسة «افتح يوحنا بولس السادس» في بيت لحم وكذلك قصر هشام التاريخي ومنطقة الفسيفساء التاريخية في مدينة أريحا التي اعتبرت الأكبر في الشرق الأوسط ،خاصة وأن الإيطاليين هم من سيتولون إقامة السقف الخاص في هذه اللوحة الفنية لحمايتها.