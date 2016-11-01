﻿الفلسطينيون يستذكرون وعد بلفور في ذكراه المئوية بأقصى الانتقادات للندن ودعوات للتكفير عن ذنبها

غزة – «القدس العربي» :انصب جام غضب الفلسطينيين في الذكرى المئوية لـ «وعد بلفور» المشؤوم الذي يصادف اليوم الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني، على بريطانيا، الدولة الاستعمارية التي منحت هذا الوعد لليهود، لإقامة وطن لهم على حساب الأرض والشعب الفلسطينيين، ودعوها لتحمل المسؤولية السياسية والتاريخية جراء كل معاناة الفلسطينيين، وذلك من خلال العمل الجاد من أجل دعم المطالب القائمة على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن بريطانيا مطالبة بالعمل بـ «شكل جدي» من أجل دعم مطالب الفلسطينيين، بإقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم، تنفيذا للقرارات الدولية. وأكدت دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة في بيان صحافي، مع حلول الذكرى المئوية لـ «وعد بلفور»، على أن الوقت آن لـ»إنهاء التخاذل الدولي الذي يتعامل مع هذا الكيان غير الشرعي الاحتلالي كدولة فوق القانون».

وقال عضو اللجنة التنفيذي للمنظمة ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور زكريا الأغا، إن «وعد بلفور باطل لعدم شرعية مضمونه، حيث أن موضوع الوعد هو التعاقد مع الصهيونية لطرد شعب فلسطين من دياره وإعطائها إلى غرباء». وأشار إلى أن الأساس في التعاقد الدولي هو «مشروعية موضوع التعاقد»، بمعنى جواز الاتفاق بين الطرفين، وتقره مبادئ الأخلاق ويبيحه القانون. وأضاف أن «كل تعاقد يتعارض مع إحدى هذه الشروط يعتبر في حكم الملغى ولا يلزم أطرافه، وبالتالي فإن وعد بلفور هو اتفاق غير جائز ويعتبر مخالفاً لمبادئ الأخلاق والقانونين الدولي والإنساني».

وأعادت منظمة التحرير عبر دائرة شؤون اللاجئين التأكيد على أن «وعد بلفور» يعد «وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وقام على مقولة مزيفة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض»، وذلك بالإشارة إلى الرسالة التي بعث بها آرثر جيمس بلفور وزير خارجية بريطانيا بتاريخ الثاني من نوفمبر 1917 إلى اللورد ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية لـ «إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين». وأكدت المنظمة أن صيغة الوعد تعني أنه تم الاعتراف باليهود ليس كلاجئين ومضطهدين، بل هو «إجراء استعماري»، رغم أن عدد اليهود في فلسطين حين صدر هذا الوعد المشؤوم كان لا يزيد عن %5من مجموع عدد السكان.

وقالت دائرة شؤون اللاجئين إنه فيما يتعلق بمكانة «وعد بلفور» بين القانون الدولي والقانون الإنساني، فإنه «غير شرعي» كونه يمنح أرضاً لم تكن لبريطانيا أية رابطة قانونية بها.

وشددت على أن «وعد بلفور» تنعدم فيه الأهلية القانونية، خاصة أن طرف «التعاقد» مع بريطانيا في هذا الوعد هو شخص وليس دولة، كون أن هذا الوعد يعد «خطابا أرسله بلفور إلى شخص لا يتمتع بصفة التعاقد الرسمي وهو روتشيلد».

إلى ذلك طالب المجلس الوطني الفلسطيني بريطانيا صاحبة «وعد بلفور المشؤوم» بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ما حل بالشعب الفلسطيني من نكبات وويلات وتشريد. وأكد على أهمية توحيد الجهود الفلسطينية والعربية والضمائر الحية في العالم، لـ «الضغط على الحكومة البريطانية وإلزامها بإنصاف شعبنا والتكفير عن جريمتها وخطيئتها التاريخية». وطالب مجلس العموم البريطاني خاصة، بـ «فتح ملف وعد بلفور من جديد ومناقشته والضغط على الحكومة البريطانية للاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وإلزامها بمساعدة شعبنا لنيل كافة حقوقه وتحمل نتائج كل ما ترتب على وعدها».

وطالب المؤسسات الفلسطينية والعربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عدم الانحياز وكل المتضامنين، بدعم دعوة الرئيس محمود عباس لرفع قضية ضد الحكومة البريطانية لإصدارها وعد بلفور. وأكد أن الشعب الفلسطيني وأجياله القادمة «لن تغفر ولن ترحم كل المتآمرين الذين تسببوا في تشريد شعبنا وضياع أرضه وحرمانه من العيش حرا كريما».

وكان الرئيس عباس، قد طالب خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من بريطانيا بالاعتذار عن «وعد بلفور»، ودعاها للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وطالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، نظيره البريطاني بوريس جونسن، بعدم مشاركة الحكومة البريطانية في احتفالات الذكرى المئوية لـ «وعد بلفور المشؤوم».

وأكد ذلك خلال لقاء جمعه بنظيره البريطاني أول من أمس في مقر وزارة الخارجية البريطانية، وطالبه أيضا بـ «موقف رسمي بريطاني وبقيام الحكومة البريطانية بتحمل المسؤولية الأخلاقية والتاريخية لهذا الوعد الذي كان السبب الرئيس لإنشاء دولة إسرائيل رسميا عام 1948، ما نتج عنه اجتثاث الشعب الفلسطيني من أرضه وتشريده وتهجيره في مختلف أرجاء المعمورة».

وتصادف اليوم الأربعاء ذكر ى الوعد المشؤوم وضمن التنديدات بـ «الوعد المشؤوم» قالت كتلة حماس البرلمانية إن الشعب الفلسطيني قارب من مئة عام، وهو «يتجرع آلام وجراحات هذا الوعد»، وحملت الكتلة بريطانيا «المسؤولية السياسية والتاريخية جراء كل معاناة شعبنا الفلسطيني على مدار نحو مئة عام».

وشدد مشير المصري الناطق باسم الكتلة في بيان صحافي على أن «طول الزمن لا يمكن أن يضيع هذه الحقوق وأن هذا العدو الصهيوني الذي تسلط على أرضنا وعلى شعبنا وعلى مقدساتنا بفعل هذه المؤامرة الدولية، وبفعل إعطاء من لا يملك إلى من لا يستحق».

وأكد أن «هذا الوعد الممنوح للكيان الصهيوني هو وعد وهمي وإن طبق على أرض الواقع لكنه لن يطبق ولن يدجن العقول الفلسطينية ولن يحرف البوصلة الحقيقية المتمسكة بالحقوق والثوابت». وشدد على أن «العدو الصهيوني مصيره إلى زوال عاجلا أم أجلاً»، مضيفا «إننا لندرك تماماً أن لحظة التحرير هي أقرب».

وأشار إلى ان قرار منظمة «اليونسكو» مؤخراً الذي أثبت ملكية الشعب الفلسطيني والمسلمين والعرب للمسجد الأقصى ولحائط البراق ولحواري المسجد الأقصى، يؤكد مجدداً على «بطلان المزاعم الدينية والتاريخية الصهيونية التي على أساسها استندت على احتلال الأرض الفلسطينية».

وأشار إلى أن القرار يؤكد مجدداً على «عدم ملكية العدو الصهيوني لأي شبر من أرض فلسطين وأنه مغتصب لهذه الديار».

وأكد المصري أنه رغم مرور 99 عاما على الوعد، إلا أن الشعب الفلسطيني يؤكد أن «الحقوق لا تزول بالتقادم وأن مضي هذا الاحتلال عبر عقود طويلة لن يفرض على شعبنا الفلسطيني إلا مزيداً من التمسك بالحقوق والثوابت». وقال «إن شعبنا الفلسطيني الذي حرر قطاع غزة من براثن العدو عبر فوهة البندقية، ستبقى غزة منطلق التحرير لبقية أرضنا في كل مكان».

إلى ذلك أكدت قيادة القوى الفلسطينية في بيان مشترك لها، على أهمية تكامل الجهود الرسمية والشعبية والمؤسسات، لانطلاق حملة حول «مئوية وعد بلفور»، تقوم على أساس تحميل بريطانيا والدول الاستعمارية «المسؤولية التاريخية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا المستمرة منذ مئة عام الذي جلبه وعد بلفور المشؤوم».

ودعت لاتخاذ خطوات ضمن الحملة المطروحة «تؤكد عدم شرعية هذا الوعد المشؤوم وتقديم الاعتذار لشعبنا المناضل الذي يسعى من أجل نيل حقوقه في عودة لاجئيه وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس». وشددت على وجوب مطالبة بريطانيا بالاعتراف بالمسؤولية التاريخية والقانونية والأخلاقية بما لحق بالشعب الفلسطيني من هذا الوعد و»التكفير عن جريمتها بالاعتراف بحقوق شعبنا الثابتة، وبدولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس». وأكدت على استمرار وضع البرنامج لمشاركة كل الفلسطينيين في الوطن وكل مناطق اللجوء الشتات على كل الأصعدة القانونية والسياسية والإعلامية، وكل من شأنه أن يدعم نضال الشعب وقضاياه العادلة.