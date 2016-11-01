﻿ليبرمان مجدداً يهاجم الرئيس عباس ويصفه بالضعيف وليس شريكاً في عملية السلام

رام الله – «القدس العربي»: اهتمت الصحف العبرية بإبراز العملية الفدائية التي نفذها الشرطي الفلسطيني محمد تركمان ابن الخمسة والعشرين عاماً من بلدة قباطية القريبة من جنين. وكان الشهيد قد فتح النار على موقع للجيش الإسرائيلي على مدخل مستوطنة بيت إيل شمال رام الله مستخدما بندقية كلاشينكوف. وأصيب جندي بجراح متوسطة وجنديان بجراح طفيفة، فيما تم قتل الفلسطيني برصاص جندي موجود في البرج العسكري للمعسكر. وقال جهاز المخابرات الإسرائيلية «الشاباك» إن مطلق النار كان يعمل حارسا في إحدى الوزارات الفلسطينية.

وقال الناطق باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري لصحيفة «هآرتس» «إن الجهاز الأمني لا يملك معلومات دقيقة وموثوقة حول ما حدث. كل ما نعرفه حاليا هو ما نسمعه من الجهات الإسرائيلية. لم يتم تحويل أي تقرير رسمي الينا، كما تواصل إسرائيل احتجاز الجثمان والسلاح. في اللحظة التي سنتلقى فيها المعلومات الرسمية سنحقق ونفحص ظروف الحادث».

وحسب جهات استخبارية فلسطينية فإن أحد الاتجاهات التي يجري فحصها هو احتمال قيام تركمان بتنفيذ العملية انتقاما من قوات الأمن الوقائي التي أجرت في الأيام الأخيرة تفتيشا في منزله بشبهة إخفاء أسلحة. وقال مصدر أمني رفيع في السلطة إن الامن الوقائي تعقب تركمان بشبهة حيازة أسلحة وذخيرة لا ترتبط بعمله في صفوف الشرطة ولذلك تقرر تفتيش منزله.

وكان تركمان حسب أقرباء، يعمل في الحرس الرئاسي الفلسطيني وكان يزور عائلته في قباطية شمال الضفة الغربية مرة كل أسبوع. وبعد العملية أعلنوا في قباطية عن استشهاد تركمان واعتبروه بطل النضال القومي الفلسطيني.

وقالت عائلته ان شقيقه استشهد هو الآخر في عام 2011 خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في منطقة قباطية. ونفى والدهما عبد الخالق أن تكون العائلة تملك أي معلومات حول ظروف الحادث، ولم يتم الاتصال به من قبل أي جهة فلسطينية رسمية. أما على الجانب السياسي في إسرائيل فيواصل وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إطلاق تصريحات في موضوع «ضعف رئيس السلطة الفلسطينية» محمود عباس. وقال في لجنة الخارجية والأمن إن الجميع في السلطة منشغل «باليوم الذي سيلي ابو مازن بينما ينشغل ابو مازن نفسه في ترك ميراث سياسي يشمل سلسلة من المبادرات السياسية المخططة لعام 2017 ولا يعمل على تحسين الوضع الاقتصادي في السلطة. تحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين هو مصلحة أمنية لإسرائيل ولما كان واضحا أنه لا يمكن التوصل الى تفاهمات في المواضيع السياسية كالقدس لا يزال يمكن العمل من أجل تحسين ظروف الحياة والاقتصاد».

وردا على سؤال وجهه اليه النائب عمير بيرتس عن المعسكر الصهيوني الذي طلب منه التطرق الى قيامه خلال اللقاء في صحيفة «القدس» المقدسية بإلغاء وجود ابو مازن واقترح تقديم امتيازات لحماس إذا كبحت نفسها قال ليبرمان: «لا اعتقد أن على إسرائيل تتويج الملوك ولا توجد لدي نية لعمل ذلك».

وتتفق تصريحات ليبرمان مع الخط العام في الحكومة الذي يرى أن القيادة الحالية في السلطة ليست شريكا للتقدم في المجال السياسي. مع ذلك هناك في الجهاز العسكري من يرى الأمور بشكل مختلف. فقد نقل مراسل القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي موآب فاردي عن العميد درور شلوم رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية قوله خلال استعراض قدمه لأعضاء الكنيست إن الادعاء أنه لا يوجد أساس للاتفاق السياسي غير صحيح. وأضاف «بعضكم لن يحب سماع هذا لكنه يوجد زعيم منذ 2004 اسمه ابو مازن الذي حقق الهدوء ويعارض الإرهاب. يوجد أساس للاتفاق يوجد خيار لاتفاق سياسي. صحيح اننا لسنا المشكلة لكننا الهدف المريح للانشغال به».