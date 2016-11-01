﻿نازحون من كركوك يؤكدون مواصلة القوات الكرديّة ترحيل العرب السُنّة

بغداد ـ «القدس العربي» : بالرغم من نفي السلطات المحلية في محافظة كركوك الأنباء التي تحدثت عن قيام قوات البيشمركه بطرد مئات العائلات العربية السُنيّة خارج المحافظة؛ أكد نازحون أرغموا على مغادرة كركوك ولجأوا إلى بغداد لـ «القدس العربي» أن قوات الأمن الكرديّة «الأشايس» مستمرة بتنفيذ قرار ترحيل العوائل ولم تتوقف.

كما أبلغت الأسر المهجرة خاصّة من صلاح الدين، والأنبار، والفلوجة، وديالى، وحزام بغداد التي قصدوها هرباً للنجاة بأرواحهم بالمغادرة فوراً بتهمة التواطؤ مع تنظيم الدولة دون إعطائهم مدة زمنية كافية لترتيب أوضاعهم وحذروا من عواقب مخالفة القرار.

أبو سفيان الجنابي /44 عاماً/ نزح من جرف الصخر مع زوجته وأولاده السبعة لم يطل المقام بهم طويلاً في أحد أحياء كركوك التي لجأ إليها منذ عامين خوفاً من الميليشيات الشيعية، وجد نفسه وعائلته أمام شبح الترحيل مرة ثانية، كما قال.

وأضاف: وصلت بغداد مؤخراً، وأبحث عن منزل للسكن لحفظ كرامة أسرتي بعد أن هدمت القوات الكرديّة بيتي مع عشرات المنازل في حي واحد حزيران بكركوك عقب سيطرة تنظيم الدولة على المدينة لساعات، غير آبهة بمصيرنا ومستقبل عائلاتنا الذي أصبح في مهب الريح.

وأضاف: أن عناصر الأمن الكرديّة تجوب أحياء المدينة وهي تحمل أسماء وعناوين جميع النازحين العرب من الأنبار وصلاح الدين وبغداد وحتى سكان كركوك الأصليين من العرب، وتباشر باعتقالهم بطريقة همجية بعد عزل النساء عن الرجال مستخدمة ألفاظاً نابية أثناء عملية الاعتقال، أما النازحون ممن كانوا موظفين في الأجهزة الأمنية السابقة أي قبل عام 2003 وأعضاء في حزب البعث الاشتراكي فهؤلاء يبقون رهن الاحتجاز لدى الأشايس ولا يتم إطلاق سراحهم إلاّ بعد التأكد من سلامة موقفهم الأمني وعدم الارتباط مع تنظيم «الدولة».

ويتابع الجنابي حديثه: أن هذا القرار المفاجئ للبيشمركة كان له وقع صادم تسبب بالحاق الضرر بنا وأعادنا إلى الصفر في صراعات لسنا نحن المهجرين طرفاً فيها، موضحاً أن معظم النازحين يدفعون ثمناً باهظاً لتركهم كل شيء محالهم التجارية ومطاعمهم ومشاريعهم الكبيرة وسيضطرون بذلك إما لبيعها بثمن بخس للأكراد أو أن تصادرها القوات الكرديّة ووصف ما يتعرض له السُنّة العرب من تهجير قسري بكركوك أنه مخطط كردي دفين يهدف لتفريغها من الأسر العربية لضم المحافظة المتنازع عليها مستقبلاً لدولة إقليم كردستان القادمة حلم الكورود، على حد قوله.

أما الشاب صدّام الحلبوسي أحد النازحين إلى كركوك من بلدة الفلوجة يصف لـ «القدس العربي» قرار ترحيله بتجرّع كأس السم، وذلك حين أبلغته قوة من

الأشايس على المغادرة وترك منزله المستأجر في قضاء الدبس مرغماً، يقول: لم يسمح لنا بإخراج الأثاث المنزلي أو اي مقتنيات أخرى فقط غادرنا ببعض الملابس التي كانت تكسوا أجسادنا هاربين للمجهول.

وأضاف الحلبوسي وهو أب لأربعة أطفال: تواجهنا الكثير من الضغوط تبدأ من مبالغ ارتفاع أسعار استأجر المنازل في بغداد، ولا ننتهي عند حرب سياسة التهميش والإقصاء للسُنّة في العراق، أخشى من عدم قدرتي على دفع إيجار منزلي للشهر المقبل، إذا لم أحصل على عمل ما يمكنني من تأمين مبلغ قدره 600 دولار أمريكي.

وأشار إلى أنه لا يستطيع العودة للفلوجة الآن بسبب الدمار الواسع في البنية التحتية للمدينة، وانعدام الخدمات الضرورية، «أشعر بضياع حقيقي وسأبدأ ببناء حياتي من جديد، وهذا بحد ذاته متعب».

وكانت محافظة كركوك (260 كلم شمال بغداد) شهدت فجر الجمعة الماضي هجوماً عنيفاً شنّه مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية بالتزامن مع بدء معركة استعادة الموصل تمكنوا من خلالها من الوصول والسيطرة على مواقع حكومية حساسة وضرب منشآت اقتصادية مهمة جنوب المحافظة وشمالها. يشار إلى أن العرب السُنّة يشكلون 72٪ من سكان محافظة كركوك، وينتشرون في قضاء الحويجة، وقضاء داقوق، وقضاء الدبس، وناحية الملتقى، وقسم آخر منهم داخل المدينة أما الأكراد فيشكلون 21٪ من سكان المحافظة ويتواجد غالبيتهم في قلب مدينة كركوك.