﻿عقب التهديدات بعملية برية.. الجيش التركي يدفع بتعزيزات عسكرية غير مسبوقة إلى الحدود العراقية

إسطنبول ـ «القدس العربي»: دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية غير مسبوقة إلى الحدود التركية مع العراق في ثاني حملة تعزيز للقوات التركية منذ تصاعد التوتر واحتمال قيام أنقرة بعملية عسكرية برية في شمال العراق.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام التركية عشرات الدبابات العسكرية وناقلات الجند وآليات عسكرية مدرعة ومتنوعة يتم إخراجها من قواعدها العسكرية ونقلها إلى مناطق حدودية مع العراق.

وأوضحت مصادر تركية أن عدداً كبيراً من الدبابات والعربات المدرعة، يتم نقلها من ثكناتها في العاصمة أنقرة، ومدينة جانقيري (وسط)، في اتجاه قضاء سيلوبي في ولاية شرناق (جنوب شرق)، المحاذي للحدود مع العراق، لافتةً إلى أن عناصر من قوات المشاة المؤللة في قيادة اللواء 28 كُلّفت بالإشراف على عملية نقل التعزيزات العسكرية المذكورة.

وقبل أيام أرسل الجيش التركي تعزيزات أقل إلى الحدود مع العراق، وذلك على خلفية تصاعد التهديدات بالقيام بعملية عسكرية برية في شمال العراق. وتهدد أنقرة بالتدخل عسكرياً في حال «حصول تهديد إرهابي متصاعد من قبل تنظيم العمال الكردستاني انطلاقاً من الأراضي العراقية»، وفي حال «قيام الحشد الشعبي بجرائم بحق التركمال في مدينة تلعفر العراقية».

من جهة أخرى أعلن الجيش التركي أمس أن مقاتلاته قصفت 12موقعاً لمنظمة «حزب العمال الكردستاني» شمالي العراق وجنوب شرقي تركيا.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن بيان صادر عن الجيش أنه تم قصف 12 موقعًا للمنظمة في منطقتي أفاشين- باسيان وزاب شمالي العراق وفي قضاء جوقورجا في محافظة هكاري جنوب شرقي تركيا ظهر امس. وأكد أن المقاتلات أصابت المواقع المستهدفة إصابات مباشرة.