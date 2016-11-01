﻿أزمة السيول في مصر تتسبب في تعكر مياه نهر النيل ووزارة التضامن والأزهر الشريف يبدآن تعويض المتضررين

القاهرة ـ «القدس العربي»: لم تنته الآثار الكارثية عن أزمة السيول بعد، فالسيول لم تكتف بآثارها السلبية على المحافظات والمدن التي ضربتها، ولكن بدأت آثارها تنتقل لمحافظات ومدن أخرى لتصل لقلب العاصمة، فقد تفاجأ المواطنون صباح أمس في محافظة القاهرة عندما شاهدوا تغيَّرا واضحا في لون مياه نهر النيل من اللون الأزرق إلى اللون الأصفر بسبب انجراف مياه السيول محملة بالرمال والأتربة من المحافظات التي شهدت السيول خلال الأيام الماضية، واستمرت عكارة مياه نهر النيل حتى وصلت محافظات الجيزة التي أعلنت عن اتخاذ التدابير اللازمة ورفع حالة الطوارئ بمحطات مياه الشرب لمواجهة ارتفاع عكارة مياه النيل.

كما أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، توقف 35 محطة مياه في الجيزة، سوهاج، الفيوم، بنى سويف، قنا، وذلك لاستمرار ارتفاع نسبة العكارة في مجرى نهر النيل أمام مآخذ بعض المحطات، نتيجة لجرف السيول كميات هائلة من الرمال والأتربة.

وأضافت الشركة، في بيان لها أمس، أنه تم تشغيل محطات المياه الارتوازية والاعتماد على كميات المياه المتوفرة بخزانات المياه الأرضية للتخفيف عن المواطنين.

وأكدت أنه جار التنسيق مع غرف عمليات المحافظات، والتواصل مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للاطلاع على أي تغيرات.

ومن جانبه، أكد المهندس وليد حقيقي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري والموارد المائية، في بيان له، «أنه لا قلق من تغير لون نهر النيل في العاصمة»، موضحًا أنه أمر طبيعي نتيجة للسيول التي وقعت منذ أيام في عدد من المحافظات.

وعلى جانب آخر، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنها ستقوم بصرف تعويضات لكل أسرة متضررة من السيول في محافظات سوهاج وقنا والبحر الأحمر تبلغ 5 آلاف جنيه لكل أسرة، فور الانتهاء من حصر الخسائر، حيث ما زالت لجان حصر الخسائر تمارس عملها فى بعض المناطق.

وأكدت الوزارة أنها قامت على مدار اليومين الماضيين بتوزيع 1900 بطانية في المحافظات الثلاث و600 كرتونة مواد غذائية، مشددة على أنه ما زال هناك نحو 1200 بطانية أخرى و1100 كرتونة مواد غذائية، جاهزة لتقديمها عند الحاجة لسد احتياجات الأهالي في هذه الظروف الصعبة.

وأكدت أن مديريات التضامن تعمل حاليا على صرف 300 جنيه لكل متضرر من السيول كمبالغ مالية للإعاشة سواء فى سوهاج أو قنا أو البحر الأحمر، كما تم تسليم 1800 بطانية و600 كرتونة مواد غذائية عن طريق الهلال الأحمر وجمعيات مصر الخير والأورمان ورجال أعمال.

وعن التعويضات التي أعلنت عنها محافظة البحر الأحمر بالنسبة لأسر المتوفين والمصابين، قال مدير مديرية التضامن الاجتماعي، إنه سيتم تعويض أسرة كل متوفى بمبلغ 50 ألف جنيه، بينها 40 ألف جنيه من محافظة البحر الأحمر، و10 آلاف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم تعويض المصاب بمبلغ 10 آلاف جنيه، 8 منها من المحافظة، وألفين من الوزارة.

وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قامت قافلتا الأزهر في سوهاج والبحر الأحمر بصرف الإعانات العاجلة للمواطنين الذين تم حصرهم خلال الأيام الماضية، حيث بلغ عدد المستحقين في مدينة رأس غارب في البحر الأحمر حوالى 500 حالة، وتخطى العدد 400 حالة في محافظة سوهاج.

وكان شيخ الأزهر قد اعتمد 14 مليون جنيه لمساعدة المتضررين بشكل عاجل، كما قامت قوافل الأزهر في سوهاج والبحر الأحمر بحصر الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظتين لإدراجها على قائمة المستحقين للإعانات الشهرية التي تقدمها مشيخة الأزهر الشريف لعشرات الآلاف من الأسر الفقيرة في مختلف المحافظات.