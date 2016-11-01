﻿النائب العام المساعد الإيطالي يبحث قضية مقتل ريجيني مع نظيره المصري في القاهرة

القاهرة ـ «القدس العربي»: وصل أمس النائب العام المساعد الإيطالي إلى مقر النيابة العامة المصرية بمدينة الرحاب، حيث كان في استقباله المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام والمستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد والمستشار هشام سمير، رئيس المكتب الفني.

وشهد الاجتماع مناقشات عدة أهمها الاتفاق على إعادة العمل معاً بين مصر وإيطاليا لكشف حقيقة ملابسات مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، وذلك بعد أن قرر الجانب الإيطالي إيقاف التحقيقات لعدم تعاون الجانب المصري من قبل، كما تناقش الطرفان عن تطور التحقيقات في قضية مقتل الباحث الإيطالي ريجيني الذي قتل في مصر مطلع العام الجاري.

وتناول اللقاء الذي استغرق ساعة ونصف الساعة الحديث عن بعض القضايا الخاصة بالمصريين الذين تخصهم بعض المضايقات والحوادث بإيطاليا وشمل الحديث حول تفعيل أطر للتعاون لوقف عمليات الهجرة غير الشرعية والتي راح ضحيتها مئات القتلى.

وأكد النائب العام المصري، خلال اللقاء «أن النيابة تعمل بكل جهدها للتوصل إلى قاتل الطالب الايطالي، وأنها على استعداد لإخطار الجانب الايطالي بكل ما يستجد من أدلة».

والجدير بالذكر، أن الباحث الايطالي جوليو ريجيني، وهو طالب دراسات عليا في جامعة كمبريدج، قد اختفى في القاهرة يوم 25 كانون الثاني/يناير الماضي، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب، فيما نفت مصر مراراً اتهامات عدة بتورط وزارة داخليتها في مقتله.