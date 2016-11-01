﻿مصر تشكر السعودية على موقفها تجاه التصريحات المسيئة للسيسي

القاهرة ـ»القدس العربي»: قدّم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، استقالته من منصبه، بعد الجدل الذي أثاره عقب تعليقه على «ثلاجة» الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ذكر موقع منظمة التعاون الإسلامي أن الأمين العام تقدم باستقالته لأسباب صحية. كما تقدمت السعودية بيوسف بن العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق لخلافة مدني.

وأعلنت مصر دعمها لترشيح السعودية للدكتور يوسف بن أحمد العثيمين لشغل المنصب. وقالت الخارجية إن مصر تعلن دعمها للمرشح السعودي الجديد للمنصب، ثمّنت «الدور الرائد الذي يقوم به الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين في تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي كإطار تعاوني جامع يعزز تضامن الدول الإسلامية من خلال عمل المنظمة».

وقالت مصر إنها «تتطلع إلى استمرار تعاونها الوثيق مع أمانة منظمة التعاون الإسلامي وأمينها العام الجديد عند اعتماد توليه المنصب، اتساقاً مع سياسة مصر المستقرة في إيلاء المنظمة كل الاهتمام، والإسهام الفعّال في أنشطتها كافة من منطلق مسؤوليتها في الحفاظ على التضامن بين الدول الإسلامية».

وقال الكاتب السياسي مصطفى الفقي، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «هنا العاصمة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، إنه توقع تقديم «إياد مدني»، رئيس منظمة التعاون الإسلامي، استقالته لعدة أسباب أبرزها أن المملكة العربية السعودية لا تخرج عنها تلك التصريحات المسيئة لأي دولة ولاسيما دولة شقيقة، ولا تعرف «للاستظراف» مكانًا وسط السياسة.

وأضاف الفقي أن مدني وقع في زلة لسان ولم يفكر في العقبات التي تأتي بعدها، والتي أدت في النهاية إلى تنحيه من منصبه، موضحًا أن التقاليد السعودية لا تحب الإساءة إلي الآخرين وخاصة الإساءة اللفظية، لافتًا إلى أن هذا الرجل فقد تاريخه السياسي.

وعقب الإعلامي يوسف الحسيني، على استقالة إياد مدني، خلال برنامج «السادة المحترمون» المذاع عبر فضائية «اون تي في»، قائلا: «هذا الرجل لا يساوي جناح بعوضة». وأشار إلى أن إساءة «مدني» كانت مقصودة، ولم تكن زلة لسان، وتعبر عن ما يدور بخلده، منوهًا إلى أن استقالته كانت نتيجة الضغطة المصرية والتي كانت أثقل من أي جهات أخرى.

وعلق الإعلامي عمرو أديب، على استقالة إياد مدني، خلال برنامجه «كل يوم» على قناة «أون إي» قائلًا: «من دعاء الناس عليك، استقالته من دعاء الناس عليه من مصر». وقال إن سر استقالة «مدني» أن شخص وصفه بـ»المحترم» طالب إياد مدني بالاستقالة، بعد إساءته لمصر، مضيفًا: «مصر كسبت، ومحدش بيجي على مصر وبيكسب، وتحية للمصريين اللي عرفوا يفرقوا بين الراجل ده والمملكة السعودية، استقال وده نصر لمصر وللرأي العام، لأنه مكنش ينفع خالص إنه يكمل لأنه شخص غير مسؤول».

ووجه الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، شكره للمملكة العربية السعودية، بعد استقالة إياد مدني من منصبه، وتوجه بالشكر لمن سماه «أسد الخارجية المصرية»، سامح شكري. وأكد موسى أن المملكة العربية السعودية تدرك جيدًا قيمة مصر، مثمنًا العلاقات الطيبة بين البلدين.

وعلقت الإعلامية منة فاروق، من خلال برنامجها صباح دريم، المذاع على قناة دريم، على استقالة إياد مدني من منصبه، قائلة «اللي يجي على مصر مبيكسبش». وأضافت «كل واحد يخليه في حاله وفي تلاجته.. وملكوش دعوة بينا». وقال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، في بيان له، إن استدعاء إياد مدني إلى القصر الملكي وطلب تقديم استقالته من منصب أمين عام منظمة مجلس التعاون الإسلامي وبعث مندوب إلى القاهرة ينقل تقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس عبدالفتاح السيسي، واحترام المملكة لمصر، هو موقف يعكس الحرص على العلاقة المصرية السعودية.

وتابع أن هذا الموقف يعكس الأصالة والاحترام، وهي الوصية التي أوصى بها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، قائلا: «إنه تصرف الرجال الكبار، رغم تطاول البعض من بعض الإعلاميين والمزايدين هنا أو هناك إلا أن المملكة قيادة وشعبا، كما هي مصر قيادة وشعبا كانوا دوما عند مستوى التحديات، والحرص على العلاقة والمصالح المشتركة».

ودشن رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر هاشتاغ «باي باي إياد مدني»، وشارك عدد كبير من المشاركين في الهاشتاغ بالتعليقات المشيدة بدور الخارجية المصرية في الرد على إياد مدني، ووجهوا الشكر للمملكة العربية السعودية على موقفها تجاه التصريحات المسيئة لرئيس جمهورية مصر العربية.

وكتب المحامي خالد أبو بكر عبر حسابه بتويتر «تحية للمملكة العربية السعودية، استقالة بالأمر للمدعو إياد مدني، اكراماً لمصر ورئيسها، مصر السعودية»، وفي السياق ذاته، شارك الإعلامي خيري رمضان في تغريدة قائلاً «استقالة إياد مدني تصرف محترم يئد الفتن التي حاول البعض إشعالها بين مصر والسعودية، اللهم أحفظ البلدين واحبط مسعى الخائنين». وكتب الفنان نبيل الحلفاوي قائلاً «تحية للمصريين، تحية لوزير خارجيتنا، تحية للمملكة، لا يصح إلا الصحيح، وئدت الفتنة، لا تنزلقوا إلى شقاق بين الشعوب، المخطئ يعاقب».

وعلق الناشط السياسي باسل عادل، على استقالة إياد مدني، رئيس منظمة التعاون الإسلامي، من منصبه، خلال تغريدة له بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: قائلًا: «المملكة العربية السعودية تتصرف تصرفات الكبار مع الكبار.. مصر ليست قبلة للسخرية.. مصر قبلة على جبين الشرق كله».

وأضاف «علاقة البلدين قابلة للانكماش والتمدد لكنها لا تملك ترف الانفجار، هكذا قدر الكبار!»، متابعًا: «مصر والسعودية شرياني الأمة العربية، إلى الشعبين الشقيقين: حافظوا على قوة العلاقات لا تشتبكوا ولا تتناحروا، أمامنا مصير واحد في كل الأحوال»، داعيا: «اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا».

وتأتي الاستقالة في أعقاب سخرية إياد مدني من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال فيها إن ثلاجته لم يكن فيها غير الماء خلال عشر سنوات.

وكان مدني علق على ذلك عندما خاطب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خلال حفل افتتاح مؤتمر للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو»، الخميس الماضي، ولكنه أخطأ وقال الباجي قايد السيسي، ثم استدرك مدني، قائلاً: «السبسي آسف.. هذا خطأ فاحش، أنا متأكد أن ثلاجتكم فيها أكثر من الماء فخامة الرئيس»، في إشارة إلى تصريحات الرئيس المصري.